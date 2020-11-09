Трамп сменил руководителя Пентагона

Президент США Дональд Трамп сменил руководителя главного военного ведомства страны. Он отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера и назначил на этот пост в качестве исполняющего обязанности руководителя Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. Крис сделает отличную работу! Марк Эспер отправлен в отставку. Хочу поблагодарить его за службу», — говорится в сообщении.

Увольнение Эспера произошло за несколько дней до его официального визита в Европу, где он должен был решить вопрос по выводу американских войск. Этот вопрос сам Трамп поднимал неоднократно. Он обвинял страны-партнеры по НАТО в недостаточном финансировании альянса.

При этом с самим Эспером отношения у президента ухудшились после его отказа вывешивать на военных объектах знамена Конфедерации. Трамп заявлял, что это подрывает свободу слова и называл эти действия переписыванием истории.

На минувшей неделе телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщал, что Эспер сам написал заявление об уходе. Якобы он знал о планах президента выгнать его с этой должности после выборов. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман опроверг эту информацию.

По данным издания Axios, следующими кандидатами на вылет стали директор ЦРУ Джина Хаспел, глава ФБР Кристофер Рэй и министр юстиции Уильям Барр.

Но это не единственное увольнение среди высокопоставленных американских чиновников силового блока. В отставку уйдет Джеймс Джеффри. Два года он проработал качестве специального представителя США по взаимодействию с Сирией и специальным посланником в Коалиции по разгрому «Исламского государства»*. Об этом сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео.

В своем выступлении он напомнил, что Джеффри с 2018 года находился на пенсии, но по его личной просьбе вернулся на службу, чтобы помочь в разрешении сирийского кризиса.

Он поблагодарил дипломата за отличную работу и заявил, что на на посту спецпредставителя США по взаимодействию с Сирией его сменит заместитель госсекретаря Джоэл Рейберн, а пост в Коалиции займет координатор по борьбе с терроризмом Натан Салес.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России