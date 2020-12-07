СМИ: Трамп улетит из Белого дома в день инаугурации Байдена

Собеседники издания заявил, что Трамп может устроить «грандиозный финал как в фильме». Сначала улетит из резиденции президента на вертолете, потом пересядет в Air Force One и на нем отправится на митинг сторонников во Флориду.

Портал отметил, что вылет из Белого дома позволит ему избежать «обмена любезностями» со вступающим в должность Байденом. Также республиканец сможет не находится там, когда демократ будет приносить присягу.

«Анонимные источники, которые утверждают, что знают, что президент обдумывает сейчас или не обдумывает, не имеют об этом никакого представления. Когда у президента Трампа будет готово заявление о его планах на 20 января, он даст вам знать», — сказал представитель Белого дома Джадд Дир.

В штабе республиканца отказались от комментариев по этой теме.

Ранее Джо Байден заявил, что присутствие на его инаугурации Дональда Трампа будет важно для всех Соединенных Штатов. По словам демократа, присутствие его соперника показало бы, что власть передается мирно, конкуренты жмут друг другу руки, хаос в стране заканчивается.

Писатель Михаил Синельников-Оришак считает, что Трампу выгоднее было пропустить мероприятие. Таким образом часть информационного повода он перетянет на себя.

Инаугурация президента США должна пройти 20 января 2021 года.