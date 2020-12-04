Американисты сделали ставки, придет ли Трамп на инаугурацию Байдена

Такое предположение можно сделать, зная непредсказуемость республиканца и его отношение к прошедшему избирательному процессу. Так считает историк-американист, главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН Александр Петров.

Он напомнил вопиющий случай, когда в открытую объявили о непризнании выборов. Такое произошло в Гражданскую войну в 1861 году. Еще один пример — в ХХ веке Теодор Рузвельт организовал свою партию и выступил против политики своего же преемника. Однако спустя время после проигрыша на выборах он отказался открыто противостоять сопернику.

«Трамп считает, что через все судебные процедуры ему удастся доказать, что выборы были, с его точки зрения, проведены некорректно. В течении времени это можно будет оспорить», — рассказал американист.

Если Трамп добьется своего, сам процесс выборности может быть подвергнут определенному сомнению. Коллегия выборщиков соберется 14 декабря. В этот день пройдет официальное голосование за того или иного кандидата.

«Если проголосуют за Байдена, то мы будем ждать, как поведет себя Трамп», — добавил Петров.

Байдену будет лучше, если Трамп пропустит инаугурацию. Так считает политолог, американист, публицист, писатель Михаил Синельников-Оришак.

«С точки зрения пиара, лучше бы Трамп не пришел. Конечно же, это будет одна из главных новостей на тот момент. Трамп, учитывая его непомерное эго, оттянет часть „инаугурационного одеяла“ на себя», — считает он.

Инаугурация следующего президента США пройдет 20 января 2021 года.