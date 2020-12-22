СМИ: студию MGM выставили на продажу

Киностудию Metro-Goldwyn-Mayer планируют продать. Оценочная стоимость компании, по некоторым данным, равняется 5,5 миллиарда долларов. Формально процесс уже запущен.

Возможность рассматривают в материнской компании голливудской киностудии MGM Holdings Inc., сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Для этих целей в качестве консультантов привлекли Morgan Stanley и LionTree LLC.

Библиотека, которая находится в распоряжении киностудии, может заинтересовать компании, сделавшие ставку на развитие потокового вещания. Процесс продажи с формальной точки зрения запущен.

Metro-Goldwyn-Mayer хотят продать в течение последних нескольких лет. Установленная цена потенциальных покупателей не устраивала. В компании рассчитывают, что очередная попытка увенчается успехом, а MGM заинтересуются не только в Голливуде, но и за рубежом.

Компания производит фильмы и телешоу, а также занимается их дистрибьюцией. Ей принадлежат права на многие популярные киноленты разных лет. Совместно с Danjaq LLC MGМ владеет правами на фильмы о Джеймсе Бонде.