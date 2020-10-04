СМИ: крупнейшую сеть кинотеатров в США закроют из-за переноса премьеры новой картины про Джеймса Бонда

По данным издания, всем сотрудникам киносети сообщат эту новость уже в понедельник, 5 октября. Кинотеатры закроют на неопределенный срок. Очередной перенос премьеры «Не время умирать» стал шоком для прокатной индустрии, которой не хватает громких блокбастеров, которые могли бы вернуть зрителей в кинотеатры.

В Cineworld пока официально не прокомментировали это сообщение.

Ранее стало известно, что компания Metro-Goldwyn-Mayer снова отложила премьеру ленты «Не время умирать». Из-за коронавируса ее сначала перенесли с апреля на ноябрь. В связи с ухудшением эпидемической ситуации фильм решили показать зрителям на большом экране только в апреле 2021 года.

Кинотеатры во всем мире открылись летом после долгого перерыва из-за пандемии. Кинематографисты и прокатчики полностью перекроили график премьер. Сейчас во всех кинотеатрах действует правило социального дистанцирования, поэтому сеансы проходят при полупустых залах.