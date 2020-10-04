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    04 октября 2020, 17:51

    СМИ: крупнейшую сеть кинотеатров в США закроют из-за переноса премьеры новой картины про Джеймса Бонда

    Андрей Иванов

    Оператор Cineworld закроет более 500 кинотеатров Regal Cinema в Соединенных Штатах из-за переноса премьеры новой ленты бондианы «Не время умирать» на апрель 2021 года. В связи с этим закроются и принадлежащие Cineworld кинозалы в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщила газета Variety со ссылкой на информированные источники.
    СМИ: крупнейшую сеть кинотеатров в США закроют из-за переноса премьеры новой картины про Джеймса Бонда

    По данным издания, всем сотрудникам киносети сообщат эту новость уже в понедельник, 5 октября. Кинотеатры закроют на неопределенный срок. Очередной перенос премьеры «Не время умирать» стал шоком для прокатной индустрии, которой не хватает громких блокбастеров, которые могли бы вернуть зрителей в кинотеатры.

    В Cineworld пока официально не прокомментировали это сообщение.

    Ранее стало известно, что компания Metro-Goldwyn-Mayer снова отложила премьеру ленты «Не время умирать». Из-за коронавируса ее сначала перенесли с апреля на ноябрь. В связи с ухудшением эпидемической ситуации фильм решили показать зрителям на большом экране только в апреле 2021 года.

    Кинотеатры во всем мире открылись летом после долгого перерыва из-за пандемии. Кинематографисты и прокатчики полностью перекроили график премьер. Сейчас во всех кинотеатрах действует правило социального дистанцирования, поэтому сеансы проходят при полупустых залах.

    Новости SMI.FM