Аналитики Fitch объяснили, почему санкции США не подрывают экономику России

Суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям США, заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch. По мнению экспертов, санкционные риски останутся высокими при администрации Джо Байдена, но это уже заложено в уровень рейтинга РФ.

В Fitch подчеркнули — ограничительные меры со стороны Вашингтона никак не скажутся на макроэкономической и финансовой стабильности России. Не смогут они помешать и обслуживанию долга, сообщило РИА «Новости».

По мнению аналитиков, поддержанию устойчивости российской экономики на фоне санкций помогают три фактора: низкий уровень дефицита бюджета, стабильность финансового сектора, а также существенный объем международных резервов.

Одновременно с этим эксперты не исключили, что ограничительные меры против Москвы могут негативным образом сказаться на настроениях инвесторов.

Новый пакет санкций был введен США в четверг, 15 апреля. Под них попали 32 физических и юридических лица. Помимо этого, после 14 июня американские финансовые учреждения теперь не смогут покупать российские гособлигации при первичном размещении. И, наконец, из Вашингтона будут высланы 10 российских дипломатов.