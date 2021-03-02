СМИ: Байдена призвали раскрыть данные о России и талибах

Сенатор Тэмми Дакуорт призвала администрацию президента США Джо Байдена рассекретить информацию о «Талибане»*. Россия якобы предлагала деньги радикальному движению за атаку на американских военных.

«Хотя все выводы и оценки разведки по этому вопросу, несомненно, являются секретными, американской общественности <…> крайне необходимо знать, правдивы ли эти утверждения», — привела газета Politico цитату из письма сенатора-демократа от штата Иллинойс.

Свое обращение Дакуорт направила директору Национальной разведки США Эврил Хейнс. В письме она также раскритиковала администрацию экс-главы Вашингтона Дональда Трампа. По словам сенатора, команда бывшего президента не смогла дать официальный ответ по вопросу возможных связей России с талибами.

При этом Дакуорт выразила одобрение Байдену, поручившему Хейнс расследовать некоторые моменты, связанные с Россией. Среди вопросов было и расследование о награде «Талибана»* за нападения на военных США в Афганистане.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.