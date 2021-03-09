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    09 марта 2021, 06:19

    СМИ: спецслужбы выявили подельника террориста, обезглавившего учителя во Франции

    Екатерина Шамина

    Стала известна личность подельника террориста, обезглавившего учителя во Франции. Им стал выходец из Таджикистана Фарук Шами.

    Французские спецслужбы установили, что 18-летний Абдуллах Анзоров отправил именно ему последние сообщения в Instagram. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету «Паризьен».

    На своей странице он выдает себя за независимого журналиста, который освещает деятельность боевиков незаконных вооруженных формирований в Сирии. На самом деле, как выяснили французские спецслужбы, является активным участником террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»).

    По сведениям французской газеты, Фарук обсуждал с Анзоровым религию. При этом Абдуллах говорил, что хочет поехать в Сирию, затем «вести джихад» во Франции. Шами во время переписки находился в сирийской провинции Идлиб.

    В октябре прошлого года в Конфлан-Сент-Онорине было совершено нападение на учителя Самюэля Пати рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло, после чего пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, и был застрелен.