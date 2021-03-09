СМИ: спецслужбы выявили подельника террориста, обезглавившего учителя во Франции

Стала известна личность подельника террориста, обезглавившего учителя во Франции. Им стал выходец из Таджикистана Фарук Шами.

Французские спецслужбы установили, что 18-летний Абдуллах Анзоров отправил именно ему последние сообщения в Instagram. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету «Паризьен».

На своей странице он выдает себя за независимого журналиста, который освещает деятельность боевиков незаконных вооруженных формирований в Сирии. На самом деле, как выяснили французские спецслужбы, является активным участником террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»).

По сведениям французской газеты, Фарук обсуждал с Анзоровым религию. При этом Абдуллах говорил, что хочет поехать в Сирию, затем «вести джихад» во Франции. Шами во время переписки находился в сирийской провинции Идлиб.

В октябре прошлого года в Конфлан-Сент-Онорине было совершено нападение на учителя Самюэля Пати рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло, после чего пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, и был застрелен.