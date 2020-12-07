Почести для террориста. Убийца французского учителя стал героем для чеченского села

В середине октября выходец из Чечни Абдулах Анзоров убил во Франции учителя Самюэля Пати. Он обезглавил педагога из-за карикатуры на пророка Мухаммеда. В декабре террориста похоронили в родном селе, где его считают героем. При этом в Кремле заявили, что преступника и расправу можно лишь глубоко осудить.

Прощание с террористом

Абдулаху Анзорову было 18 лет, когда он обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Убийство произошло 16 октября 2020-го в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорине. Причиной расправы стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые педагог показывал на своих уроках. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя характерным исламским терактом, после чего в мусульманских странах началась волна протестов.

Ответом на них стала публичная поддержка карикатур на пророка во Франции. Их вывешивали на правительственных зданиях, и, хотя лидеры мусульманского мира выступали с осуждением Макрона, французский президент гнул свою линию.

А для родного села Анзоров стал героем. В чеченском селе Шалажи установили табличку с надписью «Улица имени Абдулаха Анзорова». Фотографией в соцсети поделился один из местных жителей, который подписал снимок словами на чеченском: «Улица имени настоящего мужчины».

О похоронах Анзорова стало известно 6 декабря. По информации СМИ, на прощание в Чечне пришли около 200 человек, а сами похороны проходили с почестями. При этом закрытое на карантин село охраняли десятки сотрудников полиции. На церемонию пропускали только местных жителей.

«Всех хоронят одинаково»

Сообщения о похоронах с почестями прокомментировал председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. По его словам, на видео запечатлена традиционная церемония прощания.

«У нас нет такого понятия — с почестями или без почестей. У нас всех хоронят одинаково вне зависимости от ранга или от того, как человек умер. Поэтому то, что я вижу на видео, — это традиционные похороны. Всегда большое количество людей, всегда по одним канонам хоронят», — пояснил «360» Тапаев.

В свою очередь глава села Шалажи Салман Магамадов уточнил, что на похоронах Анзорова было не более 100 человек. Охранять населенный пункт начали после распоряжения официальных лиц республики.

«Остальное из области догадок и фантазий. До похорон уже сотрудники полиции стояли практически в каждом селе республики», — отметил Магамадов.

Он добавил, что Анзоров является героем для всего исламского мира. Молодого человека похоронили рядом с прадедушкой, так как по обычаю чеченцев хоронят там, где находятся могилы их предков. При этом глава села заявил, что администрация не оказывала никакой материальной помощи семье Анзорова.

«Этих людей во всем исламском мире с руками и ногами ждут, от наших жалких подачек они вообще независимы», — сказал он.

Убийство и религиозные чувства

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова отметила, что никто не имеет права задевать религиозные чувства человека, какой бы религии он ни придерживался. Она добавила, что в России религию защищают на государственном уровне и никто не объясняет оскорбления свободой слова.

«Считаю, что за всем этим стоят определенные силы или какие-то спецслужбы. Во всем происходящем виноваты и спецслужбы, и, возможно, СМИ, которые говорили „исламский терроризм“ и так далее, связывали религию с терроризмом, и причины происходящего нужно искать внутри Франции», — заявила она.

По словам Саратовой, французские журналисты признали Анзорова виновным в убийстве без суда и следствия. Она подчеркнула, что сама не верит в виновность молодого чеченца.

«Физически даже не представляю, как это можно сделать — убить, отрезать голову. Я уверена, что за него просто кто-то это сделал, а он просто как подставная утка. Мальчишка пострадал наверняка. Как 18-летний мальчишка мог сделать такое? Это, скорее всего, спецслужбы Франции. Видимо, им нужно было мусульман как-то взбудоражить», — предположила Саратова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не располагает информацией о похоронах террориста из Чечни.

«Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что такая оценка убийства является исчерпывающей. По словам Пескова, речь идет о террористе, чьи действия абсолютно осуждаются из-за неприемлемости.