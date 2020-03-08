СМИ: спасатели вытащили из-под завалов рухнувшего в Китае отеля 50 человек

Шестиэтажный отель рухнул 7 марта в 14:15 по московскому времени. Здание построили в 2018 году. Последние недели гостиницу использовали как обсерваторий для карантина. Там находились люди, которые вступали в контакт с зараженными коронавирусом. В отель привезли жителей провинций Хубэй и Чжэцзян, где сейчас сложная эпидемиологическая обстановка. По обновленным данным канала, когда отель начал рушиться, 9 человек успели выбежать из здания. Информации о точной причины ЧП пока нет.

Коронавирус начал распространяться по миру с конца декабря 2019 года. В десятках стран предприняты беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить пандемию. 2019-nCoV уже убил более 3,6 тысячи человек. Заболели более 106 тысяч человек.