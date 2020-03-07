Отель рухнул в китайской провинции Фуцзянь. Видео

Одна из китайских гостиниц обрушилась в провинции Фуцзянь. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Из-под завалов удалось вытащить 16 человек. Сколько еще людей остается под обломками, пока не известно.

Обрушение произошло вечером 7 марта (днем по московскому времени). Отель находится в городском округе Цюаньчжоу, пишет агентство Синьхуа. После случившегося в Сети стали появляться видео с места ЧП. На кадрах видно, что спасатели пробираются через кучу обломков.

Причина обрушения шестиэтажного здания пока не установлена. Удалось спасти 16 человек, данных о пострадавших или погибших еще не было. Поисково-спасательная операция продолжается.