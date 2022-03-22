СМИ: спасатели пока не нашли тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing 737

Выживших пассажиров, членов экипажа или их тела пока не нашли китайские спасатели, которые работают на месте авиакатастрофы с самолетом Boeing 737 на юге страны. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено», — сообщил телеканал в 09:50 (04:50 по московскому времени).

Поисково-спасательная операция продолжается. Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines 21 марта потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, после его падения начался пожар. На борту находились 132 человек: девять членов экипажа и123 пассажира. Лайнер летел из Куньмина в Гуанчжоу.