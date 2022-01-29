СМИ сообщили об уничтожении доклада о причастности РФ к взрыву в Врбетице

Доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах в чешском Врбетице в апреле 2021 года, переданный президенту страны Милошу Земану, оказался уничтожен. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на три анонимных источника.

По данным радиостанции, полиция обратилась в президентскую администрацию с целью получить доступ к документу и изучить отпечатки пальцев и следы ДНК, чтобы определить, кто с ним работал. Однако в администрации сообщили, что доклад был уничтожен в декабре прошлого года.

В настоящее время правоохранители начали расследование, было ли это сделано намеренно.

В середние апреля 2021 года Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву, который произошел в 2014 году на военных складах в городе Врбетице. В результате из страны были высланы 18 сотрудников российского посольства.

В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 чешских дипломатов. При этом в России заявили об абсурдности, голословности и надуманности поступивших обвинений. В Кремле отметили, что данная ситуация повредила отношениям двух стран.

В результате Чехия была занесена в список недружественных России стран. Всего в этом список попали две страны — второй оказались США.

Ранее сообщалось, что в деле о взрывах на военных складах в чешской деревне Врбетице появился новый фигурант. Его зовут Николай Шапошников, он имеет чешское гражданство.