СМИ Чехии рассказали о новом фигуранте дела о взрывах во Врбетице

В деле о взрывах на военных складах в чешской деревне Врбетице появился новый фигурант. Его зовут Николай Шапошников, он имеет чешское гражданство. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на три анонимных источника.

«Чешская полиция ведет расследование в отношении Николая Шапошникова, сотрудника фирмы по транспортировке оружия Imex Group, которая арендовала склад боеприпасов во Врбетице в то время», — говорится в сообщении радиостанции.

По данным СМИ, Шапошников мог общаться с руководителем подразделения ГРУ и оказывать поддержку агентам, подозреваемым в организации взрыва.

Как рассказали источники радиостанции, ранее Шапошников проходил профессиональную службу в российской армии. Также у него имеется чешский паспорт. Представитель Imex Group рассказал, что мужчина якобы до сих пор работает в фирме и отвечает за ведение конкретных сделок.

Отношения между Москвой и Прагой обострились в 2021 году, когда в апреле Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году. Тогда Прага выслала 18 сотрудников российского посольства.

В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 чешских дипломатов. Кремль отметил бездоказательность обвинений Праги.