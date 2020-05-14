СМИ сообщили об ответных санкциях Китая против США

США неоднократно заявляли, что Китай причастен к вспышке коронавирусной инфекции, и угрожали санкциями. Теперь КНР рассматривает возможность ввести ответные ограничительные меры против американских официальных лиц.

«Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них», — приводит Global Times мнение аналитиков.

По информации издания, КНР планирует включить в список санкций как минимум две американские организации и четырех членов конгресса. В перечень может попасть генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт. Он обвинил Китай во вспышке коронавируса и подал в суд.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что внес на рассмотрение сената законопроект «Об ответственности за COVID-19». В документе говорилось о санкциях против Китая за распространение инфекции. Президенту Дональду Трампу предложили ввести против КНР ограничительные меры, если страна не предоставит отчет в течение двух месяцев о распространении коронавируса.

Сам Трамп неоднократно публично обвинял Китай в причастности к появлению COVID-19. При этом китайские власти отвергают все обвинения. Коронавирусная инфекция начала распространяться в декабре 2019 года. Сейчас во всем мире, выявлено более 4,4 миллиона подтвержденных случаев заболевания.