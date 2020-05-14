    14 мая 2020, 09:27

    СМИ сообщили об ответных санкциях Китая против США

    Дарья Бунякова

    США неоднократно заявляли, что Китай причастен к вспышке коронавирусной инфекции, и угрожали санкциями. Теперь КНР рассматривает возможность ввести ответные ограничительные меры против американских официальных лиц.
    СМИ сообщили об ответных санкциях Китая против США

    «Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них», — приводит Global Times мнение аналитиков.

    По информации издания, КНР планирует включить в список санкций как минимум две американские организации и четырех членов конгресса. В перечень может попасть генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт. Он обвинил Китай во вспышке коронавируса и подал в суд.

    Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что внес на рассмотрение сената законопроект «Об ответственности за COVID-19». В документе говорилось о санкциях против Китая за распространение инфекции. Президенту Дональду Трампу предложили ввести против КНР ограничительные меры, если страна не предоставит отчет в течение двух месяцев о распространении коронавируса.

    Сам Трамп неоднократно публично обвинял Китай в причастности к появлению COVID-19. При этом китайские власти отвергают все обвинения. Коронавирусная инфекция начала распространяться в декабре 2019 года. Сейчас во всем мире, выявлено более 4,4 миллиона подтвержденных случаев заболевания.