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    28 января 2021, 07:21

    СМИ сообщили о возможном создании мультсериала по мотивам «Игры Престолов»

    Наза Салех Захи

    Стриминговая платформа HBO Max может создать мультсериал по мотивам сериала «Игра престолов». Об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
    СМИ сообщили о возможном создании мультсериала по мотивам «Игры Престолов»

    По данным источника, эта идея находится на ранних этапах разработки в HBO Max. Идут встречи со сценаристами, обсуждаются возможные съемки мультсериала.

    Ранее издание Variety со ссылкой на источники написало, что HBO работает над экранизации повестей Джорджа Мартина. События в проекте предшествуют тому, что происходило в «Игре престолов». Также HBO планирует снять проект по «Повестям о Дунке и Эгге». Там действие происходит почти на век раньше, чем в сериале. В октябре 2020 года появлялась информация о создании сериала House of the Dragon («Дом дракона»). Премьера должна состояться в 2022 году.

    Телесериал «Игра престолов» снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие происходит на двух вымышленных континентах, где кланы соперничают за господство над семью королевствами Вестероса. В это же время человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.