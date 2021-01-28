СМИ сообщили о возможном создании мультсериала по мотивам «Игры Престолов»

По данным источника, эта идея находится на ранних этапах разработки в HBO Max. Идут встречи со сценаристами, обсуждаются возможные съемки мультсериала.

Ранее издание Variety со ссылкой на источники написало, что HBO работает над экранизации повестей Джорджа Мартина. События в проекте предшествуют тому, что происходило в «Игре престолов». Также HBO планирует снять проект по «Повестям о Дунке и Эгге». Там действие происходит почти на век раньше, чем в сериале. В октябре 2020 года появлялась информация о создании сериала House of the Dragon («Дом дракона»). Премьера должна состояться в 2022 году.

Телесериал «Игра престолов» снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие происходит на двух вымышленных континентах, где кланы соперничают за господство над семью королевствами Вестероса. В это же время человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.