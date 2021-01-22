СМИ сообщили о работе HBO над еще одним приквелом «Игры престолов»

Как указано в материале издания, на ранней стадии разработки находится экранизация серии повестей писателя Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». Эти повести посвящены подвигам сэра Дункана Высокого (Дунк) и молодого Эйгона V Таргариена (Эгг).

Действие этих историй происходит примерно за 90 лет до событий «Игры престолов».

В HBO отказались комментировать The Hollywood Reporter эту информацию.

На стриминговой платформе HBO Max появится продолжение культового сериала «Секс в большом городе». Новый сезон будет состоять из 10 серий. Съемки начнутся весной 2021 года. В главных ролях перед зрителями снова предстанут Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

На смену актрисе Ким Кэттролл, которая играла Саманту, придут две новые героини: влиятельная афроамериканка и женщина азиатского происхождения. По словам близкого к производству сериала источника Daily Mail, жизнь в современном Нью-Йорке нельзя показывать исключительно глазами белых женщин.