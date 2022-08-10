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    10 августа 2022, 05:08

    СМИ сообщили о слежке литовских вертолетов за российскими поездами

    WSJ: литовские вертолеты следят за российскими поездами

    Юлия Шелковенко

    Литовские пограничники направляют вертолеты для сопровождения российских поездов, которые следуют в Калининградскую область, из-за опасений за Сувалкский коридор, написал обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклз.

    В МВД Литвы подтвердили информацию о конвоях патрульных вертолетов. Эта тенденция появилась еще в 2020 году, а сейчас ее масштабы увеличились.

    «Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать», — заметил Майклз.

    Журналист считает, что в военно-политическом блоке НАТО обеспокоены судьбой региона, находящегося на границе Польши и Литвы. Это отпугивает туристов от города Сувалки. Мэр Чеслав Ренкевич заявила — скоро сувалкским предпринимателям может потребоваться государственная поддержка.

    Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что регион исчерпал лимит перевозки товаров, установленный властями Евросоюза.