СМИ сообщили о планах президента Казахстана объявить об отставке правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен объявить в среду, 5 января, об отставке правительства, сообщил Telegram-канал Zakon.kz со ссылкой на источник.

В публикации указано, что это, возможно, произойдет утром. Официального подтверждения этой информации нет.

В разных городах Казахстана уже несколько дней продолжаются протесты из-за повышения стоимость сжиженного газа, но накануне, 4 января, акции переросли в беспорядки.

В ночь на 5 января в Алма-Ате произошли столкновения между силовиками и митингующими. Правоохранителям пришлось применить светошумовые гранаты и начать задерживать людей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ограничил въезд и выезд в Алма-Ату. Правила установили на время действия чрезвычайного положения, установленного в Мангистауской области и Алма-Ате. Указы будут действовать с 5 по 19 января. На это время вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. На период действия ЧП в Казахстане под запретом продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. Правоохранители будут проверять документы у местных жителей, и проводить досмотры вещей и транспортных средств.