Президент Казахстана ограничил въезд и выезд из Алма-Аты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ограничил въезд в Алма-Ату, а также выезд из города. Правила установили на период действия чрезвычайного положения.

Ранее Токаев объявил чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алма-Ате. Принятые из-за протестов указы будут действовать с 5 по 19 января. На это время вводится комендантский час с 23:00 до 07:00. Также президент Казахстана ограничил въезд в Алма-Ату и выезд из города.

«Установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алма-Ате. <…> Ограничить въезд в город Алма-Ата, а также выезд из него», — сказано в документе.

Правоохранители будут проводить проверку документов местных жителей, а также досмотры вещей и транспортных средств. На период действия ЧП в Казахстане запретили продавать оружие, боеприпасы и алкоголь. У всех физических лиц изымут оружие и боеприпасы, а у юридических лиц помимо этого заберут военную технику и взрывчатые вещества.

Протесты из-за повышения стоимость сжиженного газа продолжаются в разных городах Казахстана уже третий день. Акции переросли в беспорядки и столкновения митингующих с силовиками, напомнил RT.