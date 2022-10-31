СМИ сообщили о начале совместных учений США и Южной Кореи | 360°

Мир 31 октября 2022, 02:09 СМИ сообщили о начале совместных учений США и Южной Кореи Ренхап: в учениях США и Южной Кореи участвуют около 240 военных самолетов РИА "Новости"

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Американо-южнокорейские военные учения Vigilant Storm стартовали 31 октября. В них задействовали около 240 военных самолетов, сообщило агентство Ренхап.

По данным агентства, учения призваны дать «мощный сигнал» КНДР, которая может провести седьмое испытание ядерного оружия.

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«Предполагается вероятность и того, что на это последует ответная демонстрация военной мощи Северной Кореи», — написали журналисты агентства.

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Учения Vigilant Storm продлятся до 4 ноября. В них примут участие около 140 самолетов южнокорейских ВВС, среди них истребители F-35A, F-15K, KF-16 и заправочный самолет KC-330. Американская сторона задействует около сотни самолетов, в том числе истребители F-35B, самолет электронной разведки EA-18 и самолет-шпион U-2.

Также в учениях будут участвовать войска морской пехоты, военно-морских и сухопутных сил США. Кстати, впервые в Южной Корею прибудет самолет заправщик австралийских ВВС модели KC-30A и истребитель-невидимка F-35B с авиабазы Ивакуни из Японии.

Ранее Россия направила в Вашингтон уведомление об учениях ядерных сил. Об этом сообщил представитель министерства обороны США Патрик Райдер.