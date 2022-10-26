26 октября 2022, 01:23
Россия сообщила о проведении учений стратегических сил — Пентагон
Пентагон: Россия предупредила США о проведении учений ядерных сил
Российская сторона направила в Вашингтон уведомление об учениях ядерных сил. Об этом журналистам рассказал представитель министерства обороны США Патрик Райдер.
Как отметил представитель Пентагона, Москва соблюдает требования транспарентности.
Реклама
«США были уведомлены… В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности», — процитировало Райдера РИА «Новости».
Реклама
Он также добавил, что в американском военном ведомстве учения «Гром» расценивают как ежегодное и рутинное мероприятие. При этом уточняется, что их проведение США будет обязательно отслеживать.
Ранее Соединенные Штаты инициировали проведенный раннее телефонный разговор между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином. Главы ведомств обсудили «актуальные вопросы международной безопасности».
США
Пентагон
Россия
Реклама
Реклама