Мир 26 октября 2022, 01:23 Россия сообщила о проведении учений стратегических сил — Пентагон Пентагон: Россия предупредила США о проведении учений ядерных сил Публичное достояние

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Российская сторона направила в Вашингтон уведомление об учениях ядерных сил. Об этом журналистам рассказал представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

Как отметил представитель Пентагона, Москва соблюдает требования транспарентности.

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«США были уведомлены… В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности», — процитировало Райдера РИА «Новости».

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Он также добавил, что в американском военном ведомстве учения «Гром» расценивают как ежегодное и рутинное мероприятие. При этом уточняется, что их проведение США будет обязательно отслеживать.

Ранее Соединенные Штаты инициировали проведенный раннее телефонный разговор между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином. Главы ведомств обсудили «актуальные вопросы международной безопасности».