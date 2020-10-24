СМИ сообщили о гибели пяти детей при нападении на школу в Камеруне

Как минимум пятеро детей погибли при нападении на школу в Камеруне. Трагедия произошла в городе Кумба на юго-западе страны.

О нападении на камерунскую школу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников. Также известно, что при атаке на учебное заведение несколько человек пострадали.

В начале августа был вынесен приговор подростку, который напал с топором на школу под Саратовом. Ему дали семь лет колонии. Об этом сообщили представители следственного комитета Саратовской области.

Утром 28 мая 2019 года подросток зашел в свою школу в Вольске, поднялся на второй этаж, заглянул в класс, где находились учитель и 18 детей и бросил туда бутылку с легковоспламеняющейся смесью. После парень бросил такую же бутылку в другого преподавателя в коридоре. Там же он встретил 12-летнюю девочку, которую ударил топором по голове. После этого подросток попытался сбежать.

Очевидцы быстро вызвали скорую помощь, врачи успели спасти девочку. Всего по этому уголовному делу пострадавшим признан 21 человек. После этого подросток попытался сбежать.