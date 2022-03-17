СМИ сообщили о двух погибших из-за землетрясения в Японии

В результате землетрясения на северо-востоке Японии по крайней мере два человека погибли, 126 пострадали. Такие данные сообщил телеканал NHK. В убежища эвакуированы сотни людей, которые проживают вдоль побережья в Фукусиме и Мияги.

«Сотни людей, проживающих вдоль побережья в Фукусиме и Мияги, эвакуированы в убежища. Сообщается о двух погибших и более 120 пострадавших», — говорится в сообщении.

Сейчас метеорологическое агентство Японии отменило предупреждение о цунами, отмечено в материале.

Подземные толчки на северо-западе Японии привели к отключению электричества в нескольких городах. По шкале сейсмической активности магнитуда землетрясения составила от 6 до 7,3. Сразу после этого поступали сообщения о риске возникновения цунами. Из-за этого местных жителей призвали держаться подальше от побережья. К срочной эвакуации людей приступили в нескольких японских городах.

На аварийной АЭС «Фукусима-1» и АЭС «Фукусима-2» специалисты компании-оператора TEPCO оценят возможный ущерб объектам и оборудованию. Из-за подземных толчков с рельсов сошел сверхскоростной пассажирский экспресс.

В течение недели в Японии возможно еще одно землетрясение аналогичной силы, предупредили в метеорологическом агентстве страны.