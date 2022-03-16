Поезд сошел с рельсов, а на «Фукусиме-1» сработала пожарная сигнализация. Как Япония пережила сильное землетрясение

Северо-запад Японии мощно тряхнуло. Из-за землетрясения магнитудой от 6 до 7,3 по шкале сейсмической активности возникла угроза цунами, а на аварийной АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация. Японское правительство приступило к срочной эвакуации многих городов.

Подземные толчки, сообщило агентство Kyodo, привели к отключению электричества в ряде городов. Перебои затронули в общей сложности более 2,2 миллиона домохозяйств. Местных жителей призвали держаться подальше от побережья из-за риска возникновения цунами. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

На появившихся в Сети роликах люди сняли ходившую ходуном мебель, падавшую бытовую технику, шатавшиеся столбы и вагоны поездов.

В префектуре Фукусима противопожарные службы начали фиксировать многочисленные сообщения о пострадавших. Больница города Сома уже приняла получивших различные травмы. Их количество не уточняется.

Из десятка японских городов начали срочно эвакуировать людей, отметило агентство. Вывозят жителей Иванумы, Хигасимацусимы, Шиогамы, Ямамото, Натори, Мацусимы, Онагавы, Тагаджо и Кесеннумы из префектуры Мияги и население Иваки (префектура Фукусима).

На аварийной АЭС «Фукусима-1» и АЭС «Фукусима-2» специалисты компании-оператора TEPCO оценят возможный ущерб объектам и оборудованию после мощного землетрясения. Ситуацию проанализируют и на станции «Токай № 2» в префектуре Ибараки.

По данным Управления по ядерному регулированию Японии (NRA), на «Фукусиме-1» сработала пожарная сигнализация. Ее запустили в машинном отделении пятого энергоблока. Атомная электростанция 10 лет назад пострадала в ходе мощного землетрясения.

Кроме того, система предупреждения метеорологической службы США объявила об отмене угрозы цунами после землетрясения у берегов Японии.

Несколько участков скоростных автомагистралей после подземных толчков решили закрыть. Известно, что с рельсов сошел сверхскоростной пассажирский экспресс. На борту были 100 человек, уточнил телеканал NHK.

Японское метеорологическое агентство предупредило, что в течение недели в стране возможно еще одно землетрясение аналогичной силы.