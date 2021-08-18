СМИ сообщили о 17 пострадавших в давке у аэропорта Кабула

По меньшей мере 17 человек пострадали при давке около аэропорта в Кабуле. Об этом сообщило агентство Rеutеrs со ссылкой на представителя НАТО.

«По меньшей мере 17 человек пострадали в давке у ворот аэропорта в столице Афганистана Кабуле», — сказано в сообщении агентства.

Представитель альянса отметил, что мирных жителей просят перестать приходить в аэропорт, если у них нет паспорта и визы. Собеседник агентства добавил, что информации о насилии со стороны талибов* за пределами аэропорта Кабула не поступало.

После того, как движение «Талибан»* 15 августа вошло в Кабул и окончательно захватило власть в Афганистане, местные жители стали пытаться покинуть страну. Утром 16 августа весь мир облетели кадры, где огромная толпа собралась около улетающего самолета. Люди пытались попасть на борт любым способом. Позже появились видео, на которых афганцы падали с взлетающего лайнера.

Талибы* во вторник дали пресс-конференцию, на которой попросили афганцев остаться в стране. Боевики заявили, что мирному населению ничего не угрожает.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.