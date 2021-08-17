Тысячи афганцев прорвались в аэропорт Кабула всего за несколько секунд

В Сети появилось еще одно видео, как афганцы пытались спастись от власти террористической организации «Талибан»*. После открытия аэропорта тысячи местных жителей, которые толпились у входа, за несколько секунд вбежали в здание.

Некоторые люди не выдержали натиска и упали, на входах в аэропорт образовалась давка.

В воскресенье, 15 августа, войска «Талибана»* вошли в Кабул и взяли здание правительства без боя. Президент Афганистана сложил полномочия и уехал из страны.

На следующий день в аэропорт Кабула прибыли тысячи жителей Афганистана из-за страха перед новым режимом талибов*. Они пытались залезть в американские самолеты, предназначенные для эвакуации своих граждан. Многие сели на шасси самолета, но упали в воздухе, один мужчина застрял в фюзеляже. В самолет удалось попасть 640 афганцам, американские военные не стали их высаживать.

Беженцев из Афганистана обещали принять в Великобритании и Канаде. В североамериканской стране готовятся дать убежище 20 тысячам человек, в Великобритании не меньше, но приоритет отдадут женщинам, девушкам и девочкам.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.