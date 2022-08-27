СМИ сообщили, на какой срок Россия может прекратить поставки газа без ущерба экономике

Россия может целый год не поставлять газ в Европу, и это нисколько не ударит по экономике страны, заявил экономист Лиам Пич. Мнение специалиста опубликовало агентство Bloomberg.

«России не нужно полностью перекрывать потоки, чтобы причинить ущерб — достаточно одной мысли о зиме без российского газа, чтобы посеять хаос. Многие индикаторы говорят о том, что Путин выигрывает на энергетических рынках», — отметил Пич.

В Европе уже начался энергетический кризис. Эксперты опасаются протестов из-за роста цен на газ и электричество. Власти ряда государств ввели жесткие нормы потребления, призывая граждан усиленно экономить. Европейцев призывали снижать температуру в домах и реже принимать душ.

В Германии заявили, что содержание среднестатистического домовладения может стать дороже на тысячу евро. Это сильно ударит по семьям с низким доходом. Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил сожаление из-за высоких цен на российский газ.