СМИ: снятый с президентских выборов белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Москву

«Валерий Цепкало вынужден был покинуть территорию Беларуси и уехал вчера ночью с детьми», — приводит агентство слова собеседника, который добавил, что его детей пытались забрать из школы.

Жена оппозиционера Вероника Цепкало подтвердила эту информацию.

«Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав», — цитирует супругу Цепкало портал tut.by.

РИА «Новости» в посольстве Белоруссии в Москве сообщили, что у них нет информации о возможном приезде Цепкало в российскую столицу.

14 июля Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал оппозиционера кандидатом в президенты из-за нехватки достоверных подписей для выдвижения. Цепкало обратился с жалобой в Верховный суд республики, однако суд эту жалобу отклонил.