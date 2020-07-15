Снятый с выборов Цепкало призвал белорусов к протестам

«Мы увидели активность гражданского общества. Мы увидели то, как молодые наши юноши и девушки выходили в „цепочки солидарности“. На этих людей смотрел весь мир. Это было действительно потрясающее зрелище потому, как на нас смотрели с воодушевлением и с надеждой», — сказал он.

В связи с этим Цепкало призвал повторить митинги и показать, что жители Белоруссии — граждане, а не «народец». При этом он отметил, что важно оставаться в мирных рамках и не исключить насилие.

По его словам, власть уже подделывает результаты выборов. Нужно не допустить того, чтобы «манипуляция» продолжалось.

Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное дела после состоявшихся 14 июля протестов. Они переросли в стычки с правоохранителям. В итоге около 200 человек задержали.

Акции начались после того, как ЦИК не допустил до участия в выборах банкира Виктора Бабарико и бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Президентские выборы пройдут в стране 9 августа.