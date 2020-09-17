СМИ: смоленских диспетчеров не выдадут Польше по делу Качиньского

Смоленских диспетчеров, которые работали на аэродроме в день крушения самолета с президентом Польши Лехом Качиньским, Варшаве не выдадут. Польша может надеяться только на правовую помощь по делу.

Ситуация не изменится даже в случае заочного ареста россиян, о чем ходатайствовала польская прокуратура. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Конституция запрещает выдавать граждан России другим государствам», — пояснил собеседник агентства. При необходимости получить от диспетчеров какие-либо данные Польша может попросить о правовой помощи.

Генпрокуратура Польши направила в суд ходатайство о временном аресте трех авиационных диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Если прошение удовлетворят, появится возможность объявить россиян в международный розыск и требовать их выдачу польским властям.

Ту-154 с Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку под Смоленском. В самолете были 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Они летели в Катынь на траурные мероприятия. Выжить не удалось никому.

Среди версий, которые выдвинула польская комиссия по повторному расследованию причин катастрофы, упомянуты умышленные действия российских диспетчеров.