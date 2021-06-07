СМИ: Словакия намерена разрешить въезд иностранцам, привившимся «Спутником V»
Руководство Словакии рассматривает возможность разрешить въезд на территорию страны иностранцам, которые привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.
Сегодня в Словакии стартовало применение «Спутник V». Люди могут вакцинироваться в Братиславе и на севере страны в городе Жилина. Со следующих выходных в восьми краях республики откроют специальные центры вакцинации.
Ранее спикер сербского парламента Ивица Дачич рассказал о планах страны продавать другим государствам российскую вакцину.
«Конечно, если мощности производства позволят экспорт, то мы будем продавать ее всем желающим», — признался политик.