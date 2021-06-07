Сербия намерена экспортировать «Спутник V»

Спикер сербского парламента Ивица Дачич рассказал РИА «Новости» о планах страны продавать другим государствам российскую вакцину «Спутник V».

«Конечно, если мощности производства позволят экспорт, то мы будем продавать ее всем желающим», — цитирует Дачича «Газета.ru».

Он заметил, что Сербия станет единственной европейской страной, которая будет производить «Спутник V».

По его словам, людям будут необходимы дополнительные дозы препарата, если пандемия продлится еще один год.

«Потому что антитела уже закончатся», — объяснил политик.