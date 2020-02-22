СМИ: Сирия пообещала сбивать все чужие самолеты в своем воздушном пространстве

Системы ПВО Сирии будут стрелять при любом незаконном вторжении в воздушное пространство Сирии. Военные получили от командования такой приказ.

«Любое вторжение в воздушное пространство Сирии будет расценено как внешняя военная агрессия. Отданы распоряжения центрам управления ПВО и ВВС страны противостоять агрессии всеми доступными способами», — приводит агентство SANA слова военного источника.

Собеседник добавил, что если система обнаружит вражескую цель, то военные приложат все усилия, чтобы ее уничтожить.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась на этой неделе. Турция ввела на территорию республики свои войска, чтобы бороться с «режимом насилия» главы Сирии Башара Асада. Руководитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в Идлибе с с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. После этого он решил действовать решительнее. По его словам, Турция не станет «подчиняться сценариям глобальных держав».

20 февраля Су-24 российских ВКС нанесли удар по террористам в Сирии, чтобы предотвратить их атаку при военной поддержке Анкары.