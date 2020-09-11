СМИ: Сирия отразила удар израильских ПВО по Алеппо

Уточняется, что САР с помощью системы противовоздушной обороны сбили несколько ракет до того, как они достигли цели.

Сирии периодически приходится отражать ракетные атаки со стороны Израиля. Такие же события разворачивались в Алеппо в мае. По данным SANA, тогда удары нанесли по военным складам в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города. Кроме того, пострадал научно-исследовательский центр рядом с Алеппо.

В начали сентября агентство заявило, что из-за израильской атаки двое военных погибли и семеро пострадали. Все произошло к югу от Дамаска. Однако ПВО Сирии смогли отразить удар.

Россия продолжает вывозить своих граждан из САР. Так, в ночь на 9 сентября оттуда вернулись 15 российских детей. Они находились в лагерях «Аль-Холь» и «Рош». Это второй вывозной рейс, который совершили после введения ограничений из-за пандемии.