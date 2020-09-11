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    11 сентября 2020, 07:55

    СМИ: Сирия отразила удар израильских ПВО по Алеппо

    Наза Салех Захи

    Сирийские военные отразили ракетный удар, нанесенный со стороны Израиля. Атака велась по Алеппо. Об этом сообщили агентство SANA и телеканал Alikhbaria Syria.
    СМИ: Сирия отразила удар израильских ПВО по Алеппо

    Уточняется, что САР с помощью системы противовоздушной обороны сбили несколько ракет до того, как они достигли цели.

    Сирии периодически приходится отражать ракетные атаки со стороны Израиля. Такие же события разворачивались в Алеппо в мае. По данным SANA, тогда удары нанесли по военным складам в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города. Кроме того, пострадал научно-исследовательский центр рядом с Алеппо.

    В начали сентября агентство заявило, что из-за израильской атаки двое военных погибли и семеро пострадали. Все произошло к югу от Дамаска. Однако ПВО Сирии смогли отразить удар.

    Россия продолжает вывозить своих граждан из САР. Так, в ночь на 9 сентября оттуда вернулись 15 российских детей. Они находились в лагерях «Аль-Холь» и «Рош». Это второй вывозной рейс, который совершили после введения ограничений из-за пандемии.

    Новости SMI.FM