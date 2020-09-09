В Подмосковье сел самолет с 15 детьми из Сирии

В ночь на 9 сентября из Сирии вернулись на родину 15 российских детей, находившихся в лагерях «Аль-Холь» и «Рош». Это второй вывозной рейс, совершенный после введения ограничений из-за коронавирусной пандемии. Детей в полете сопровождали врачи.

Об этом RT сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии, совершил посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский», — приводит сообщение представителей детского омбудсмена ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что работа по возвращению детей в Россию началась в 2017 году.

«Во время визита Анны Кузнецовой в Дамаск, состоявшегося в сентябре 2019 года, в ходе рабочей встречи с президентом Сирии Башаром Асадом была достигнута договоренность о гуманитарном сотрудничестве в этой сфере», — сказано в сообщении.

За все время на родину из Сирийской Арабской республики в Россию вернулись 60 детей, из Ирака — 122 ребенка.

В настоящее время готовы документы для возвращения из Сирии на родину еще 122 детей. Их вывезут в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами.

Первый после начала пандемии вывоз детей был организован 18 августа. В Россию вернулись 26 несовершеннолетних.