В Подмосковье сел самолет с 15 детьми из Сирии
Об этом RT сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
«Самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии, совершил посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский», — приводит сообщение представителей детского омбудсмена ТАСС.
В пресс-службе уточнили, что работа по возвращению детей в Россию началась в 2017 году.
«Во время визита Анны Кузнецовой в Дамаск, состоявшегося в сентябре 2019 года, в ходе рабочей встречи с президентом Сирии Башаром Асадом была достигнута договоренность о гуманитарном сотрудничестве в этой сфере», — сказано в сообщении.
За все время на родину из Сирийской Арабской республики в Россию вернулись 60 детей, из Ирака — 122 ребенка.
В настоящее время готовы документы для возвращения из Сирии на родину еще 122 детей. Их вывезут в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами.
Первый после начала пандемии вывоз детей был организован 18 августа. В Россию вернулись 26 несовершеннолетних.