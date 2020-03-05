СМИ: Шварценеггер решил засудить россиян за робота-двойника

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер еще в январе возмутился, что его образ беспощадно эксплуатируют. Тогда Promobot привезла своего робота на выставку CES в Лас-Вегас. Адвокат Шварценеггера настоятельно попросил представителей российской компании не делать так. Стороны ударили по рукам, однако андроид снова появился уже в следующем месяце на выставке игрушек в Нью-Йорке. В ход пошла тяжелая артиллерия — это дело теперь рассмотрит суд.

Promobot основали в 2015 году в Перми. Роботы, которых производит компания, используют как администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Робот-Шварценеггер может говорить и двигать глазами, губами, бровями и шеей. Его лицо может производить около 600 мимических движений. Для этого специалисты Promobot придумали специальную искусственную кожу.