СМИ: российская подлодка проследила за британским авианосцем в Средиземном море

Российская подводная лодка вела слежку за авианосцем HMS Queen Elizabeth, который проходил в составе ударной группой Королевского военно-морского флота Британии через Восточное Средиземноморье. Об этом сообщило издание Daily Telegraph.

По данным газеты, это произошло через несколько дней после провокации с эсминцем Defender у берегов Крыма в Черном море. Издание пишет, что речь идет о дизель-электрической подводной лодке российского Черноморского флота. На поиски российского корабля подняли вертолеты. Также в воду сбросили радиогидроакустические буи.

Военные министерства России и Великобритании пока не прокомментировали это сообщение.

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. Из-за этого сторожевой корабль ВМС России выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24 сбросил бомбы. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что провокаторы, которые устраивают игры в Черном море, «получат по носу, поэтому лучше им сюда не соваться».