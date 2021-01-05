СМИ: Россия и Саудовская Аравия договорились по сделке ОПЕК+

Материал в издании появился еще до начала заседания участников сделки. В минувший понедельник страны ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Все началось еще в конце декабря 2020 года, когда Саудовская Аравия предложила оставить действующие ограничения на срок от трех до шести месяцев. Россия, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты предложили найти решение, которое устроит всех. Тогда участники договорились о повышении уровня добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в январе. Ситуацию на каждый месяц предложили обсуждать отдельно в зависимости от обстановки на рынке.

В минувший понедельник, 4 января, стороны не смогли договориться об объемах добычи. Саудовская Аравия утверждала, что спрос на рынке еще хрупок и сокращение дефицита может обрушить цены, так как пандемия коронавируса еще продолжается. Москва настаивала на новом повышении еще на 500 тысяч баррелей в сутки, так как масштабная вакцинация уже началась.

Как сообщил RT со ссылкой на министра нефти Ирана Бижана Зангане, в результате в ОПЕК+ на рассмотрение осталось только два пункта: повысить добычу нефти в феврале или оставить январские нормы.

В результате участники сделки договорились продолжить обсуждение во вторник, 5 января. Пока заседание продолжается.