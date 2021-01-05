Обсуждение сделки ОПЕК+ перенесли на 5 января

В декабре Саудовская Аравия предложила продлить действующие ограничения на срок от трех месяцев до полугода. Речь тогда шла о сохранении уровня добычи в 7,7 миллиона баррелей в сутки с постепенным ослаблением на два миллиона баррелей.

За поиск компромисса и постепенного наращивания выступили Россия, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. Тогда участники сделки договорились с января повысить добычу на 0,5 миллиона баррелей в сутки, а следующие месяцы обсуждать отдельно в зависимости от рыночной ситуации.

Но стороны не пришли к единому мнению о понимании ситуации на рынке. Сложности проявились еще накануне заседания. В минувшее воскресенье на министерском мониторинговом комитете ОПЕК + (JMMC) Россия и Саудовская Аравия не пришли к единому мнению. Москва выступила за рост добычи, а Эр-Рияд за сохранение январской нормы.

Вопрос вынесли на голосование. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что рост добычи может привести к падению цен, так как спрос пока еще достаточно хрупок. Представитель России Александр Новак заявил, что рассчитывает на восстановление спроса в 2021 году. В частности, он отметил начало масштабной вакцинации по всему миру, что, по его мнению, позволит миру вернуться к нормальной жизни.

«Сегодня наблюдаем большие неопределенности, и поэтому мы договорились в ежемесячном режиме мониторить ситуацию. И это очень важно, поскольку все четыре года существования нашей декларации о сотрудничестве мы проявляли беспрецедентную дальновидность и гибкость в отношении принимаемых нами решений», — заявил Новак.

Голосование показало, что за увеличение добычи еще на 0,5 миллиона баррелей в сутки поддержали только Россия и Казахстан. Азербайджан занял нейтральную позицию. После этого в заседании объявили перерыв.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане рассказал, что сейчас на столе переговоров два кардинальных предложения — увеличивать добычу или нет, а решение может быть принято только при полном консенсусе. Заседание продолжится вечером во вторник, 5 января.