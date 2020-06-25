СМИ: Росавиация предложила возобновить авиасообщение с СНГ

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ.

Соответствующее письмо направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Авиасообщение со странами дальнего зарубежья предлагается открывать в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемической обстановки, говорится в материале. Однако пока в Росавиации официально эту информацию не прокомментировали.

В секретариате Татьяны Голиковой сообщили, что оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса поручил МИД, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возобновления авиасообщения. В секретариате добавили, что вопрос находится в стадии проработки. Также там отметили, что решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты «симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами», исходя из эпидемической ситуации.

Пандемия коронавируса стала причиной полного закрытия Россией с 27 марта регулярного и чартерного международного авиасообщения. Выполнять авиаперевозчики могут только спецрейсы для возвращения россиян на родину.

Пока Россия возобновила внутреннее авиасообщение, а многие страны уже стали открывать границы для туристов. «360» собрал все, что известно о том, как и где мы будем отдыхать этим летом.