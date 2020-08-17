СМИ рассказали о забастовке на белорусских госканалах

В Белоруссии началась забастовка сотрудников государственных телеканалов. На работу отказалась выходить часть штата «Белтелерадиокомпании». Она объединяет госканалы и радиостанции республики.

Утром 17 августа у здания компании собрались около 100 человек, сообщил портал Tyt.by. На забастовку в том числе пришли режиссеры, операторы и сотрудники, написавшие на прошлой неделе заявления об увольнении. О проведении акции работники «Белтелерадиокомпании» уведомили главу компании Ивана Эйсмонта.

Журналисты написали обращение, в котором требуют признать результаты президентских выборов в Белоруссии недействительными. Они также выступили за отставку главы ЦИК Лидии Ермошиной и требуют прекратить насилие в отношении мирных граждан. Сотрудники СМИ настаивают на освобождении политических заключенных и отмене цензуры для прессы.

Свои подписи под документом поставили 55 сотрудников «Белтелерадиокомпании». Всего в ее штате полторы тысячи человек.

По данным «Интерфакса», утренний новостной эфир телеканала «Беларусь 1» прошел в обычном формате. Тем не менее, в Telegram появились кадры пустого дивана в студии. Ведущих в этот момент не было.

Как уточнил телеканал «Белсат», к забастовке присоединились и сотрудники радиостанции «Сталіца». В ее эфире сейчас только музыка.

Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов президента, которые состоялись 9 августа. По подсчетам ЦИК на голосовании победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав чуть более 80% голосов. У Светланы Тихановской — 10,1%. В стране начались протесты, оппозиция потребовала провести перевыборы.