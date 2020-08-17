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    17 августа 2020, 10:11

    Лукашенко прибыл на завод в Минске на вертолете

    Наза Салех Захи

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на завод МЗКТ в Минске на вертолете. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Лукашенко прибыл на завод в Минске на вертолете

    Борт сел около 10:00. К Минскому заводу колесных тягачей направляются рабочие с других фабрик и заводов. При этом движение транспорта в этом районе не ограничили.

    На улице уже стоят люди в рабочей форме и касках с плакатом «Минские кабельные сети рабочих». Они скандируют: «Уходи».

    Лукашенко повторил уже ранее сказанные им слова: кто хочет работать, пусть работает, кто нет — заставить их невозможно.

    Обстановка в Белоруссии накалилась после проведения президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80%, Светлана Тихановская — 10,1%. В стране прошли протесты. Оппозиция требует перевыборов.

    На прошлой неделе рабочие ряда белорусских предприятий поддержали акции протеста. Утром 16 августа сотрудники «Беларуськалия» начали переговоры с руководством предприятия. Они заявили о политических требованиях. При этом работа предприятия продолжается.

    Новости SMI.FM