Лукашенко прибыл на завод в Минске на вертолете

Борт сел около 10:00. К Минскому заводу колесных тягачей направляются рабочие с других фабрик и заводов. При этом движение транспорта в этом районе не ограничили.

На улице уже стоят люди в рабочей форме и касках с плакатом «Минские кабельные сети рабочих». Они скандируют: «Уходи».

Лукашенко повторил уже ранее сказанные им слова: кто хочет работать, пусть работает, кто нет — заставить их невозможно.

Обстановка в Белоруссии накалилась после проведения президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80%, Светлана Тихановская — 10,1%. В стране прошли протесты. Оппозиция требует перевыборов.

На прошлой неделе рабочие ряда белорусских предприятий поддержали акции протеста. Утром 16 августа сотрудники «Беларуськалия» начали переговоры с руководством предприятия. Они заявили о политических требованиях. При этом работа предприятия продолжается.