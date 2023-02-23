Мир 23 февраля 2023, 02:18 СМИ рассказали, к чему приведет дружба России и Китая Global Times: стабильные отношения России и Китая пойдут на пользу всему миру Pixabay

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Стабильное развитие отношений Китая и России пойдет на пользу всему миру, заявил обозреватель Global Times. Запад пытается при помощи украинского конфликта разрушить российско-китайское сотрудничество.

«Перед лицом все более хрупкой и нестабильной ситуации в области международной безопасности <…> здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений полезно для мира во всем мире», — говорится в материале.

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Автор указал, что США нашли «моральное оправдание» для нападок на российско-китайские отношения в украинском конфликте. Обозреватель считает, что саботаж двустороннего сотрудничества между Москвой и Пекином никогда не прекращался.

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Китай приветствует открытые и откровенные отношения с другими странами. Побывавший в Москве официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что взаимоотношения между странами будут строиться на «неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации».

Автор материала подчеркнул, что отсутствие конструктивного диалога никогда не приводило к решению проблемы.

«Китай и Россия всегда поддерживали независимые и автономные двусторонние отношения, что является ценным позитивным активом для обеих стран и для стабильности международных отношений», — подытожил обозреватель.