Мир 20 февраля 2023, 16:44 Пекин ответил Вашингтону на заявления о военной помощи России МИД КНР: США должны прекратить распространять дезинформацию о поставках оружия России Публичное достояние

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию о военной помощи России. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, отметил дипломат в ходе выступления на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения. Мы также не примем указаний, угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений», — сказал Ван Вэньбинь.

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Речь идет о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США якобы располагают информацией о планах Китая оказать «летальную» военную помощь России.

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Дипломат в очередной раз подчеркнул, что политика Китая по вопросу ситуации с Украиной сводится к одному выводу: «продвигать примирение и содействовать проведению переговоров».

Представитель китайского внешнеполитического ведомства сообщил, что для мирового сообщества очевидно, кто в итоге призывает к диалогу ради мира, а кто провоцирует конфронтацию, подливая масла в огонь.

В связи с этим дипломат призвал США «серьезно переосмыслить действия и поступки», а также принять практические шаги для разрядки ситуации, содействовать в проведении мирных переговоров и «прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию».

Вэньбинь добавил, что Пекин продолжит оставаться на стороне диалога и мира и играть конструктивную роль в содействии разрядки сложившейся ситуации.

Ранее Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая не приемлют критику США в адрес китайско-российских отношений. Дипломат также добавил, что Вашингтон давит на Пекин, что считается неприемлемым.