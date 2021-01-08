СМИ рассказали детали «вакцинации для вип-клиентов» на Украине

Под видом клиента корреспондент издания посетила клинику. Сотрудница Mediland рассказала ей, что вакцинацией занимается «целая фирма, которая арендует в клинике помещение».

«Действительно, у нас делают вакцину от коронавируса», — приводит издание слова сотрудницы клиники. Она добавила, что вакцинированных было уже «очень много». Также, по словам сотрудницы медучреждения, «в плане побочных явлений никто ничего не обнаружил».

На Украине с 8 января стартовал жесткий карантин. Он продлиться 24 января. В стране будут закрыты для посетителей кафе, рестораны и бары, но заведения смогут продолжать работать «на вынос» и на доставку. Будут закрыты рынки, развлекательные заведения и фитнес-залы. Все массовые мероприятия также запрещены.

Работать будут продуктовые магазины, аптеки, почта и банки. Не будет ограничена работа общественного транспорта.