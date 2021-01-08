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    08 января 2021, 05:06

    СМИ рассказали детали «вакцинации для вип-клиентов» на Украине

    Валерия Шафирко

    На базе медицинского учреждения Mediland в Киеве якобы проводится «вакцинация» от коронавируса. Об этом рассказала одна из сотрудниц клиники, сообщил портал «Страна.ua».

    Под видом клиента корреспондент издания посетила клинику. Сотрудница Mediland рассказала ей, что вакцинацией занимается «целая фирма, которая арендует в клинике помещение».

    «Действительно, у нас делают вакцину от коронавируса», — приводит издание слова сотрудницы клиники. Она добавила, что вакцинированных было уже «очень много». Также, по словам сотрудницы медучреждения, «в плане побочных явлений никто ничего не обнаружил».

    На Украине с 8 января стартовал жесткий карантин. Он продлиться 24 января. В стране будут закрыты для посетителей кафе, рестораны и бары, но заведения смогут продолжать работать «на вынос» и на доставку. Будут закрыты рынки, развлекательные заведения и фитнес-залы. Все массовые мероприятия также запрещены.

    Работать будут продуктовые магазины, аптеки, почта и банки. Не будет ограничена работа общественного транспорта.