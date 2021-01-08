На Украине начал действовать жесткий карантин

В стране будут закрыты для посетителей кафе, рестораны и бары, но заведения смогут продолжать работать «на вынос» и на доставку. Будут закрыты рынки, развлекательные заведения и фитнес-залы. Все массовые мероприятия также запрещены.

Школы и вузы также будут закрыты на время карантина, продолжат работу только детские сады.

Также работать будут продуктовые магазины, аптеки, почта и банки. Не будет ограничена работа общественного транспорта. А вот парикмахерские смогут принимать клиентов только по предварительной записи.

Накануне стало известно, что минздрав Украины отстранил государственную компанию «Медицинские закупки Украины» от закупок вакцин от коронавируса. Это произошло из-за действий ее руководства, заявил глава ведомства Максим Степанов. Министр обвинил гендиректора госкомпании в дискредитации страны перед мировым сообществом. Действия чиновника, по словам Степанова, привели к ухудшению позиции Киева на переговорах по поставкам вакцин.