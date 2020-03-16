СМИ рассказали, что мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

По его словам, введение кораблями альянса разведывательной деятельности — это «попытка проникновения в коммуникационные и цифровые сети». Источник отметил, что новейшие российские средства РЭБ сейчас испытывают в реальных условиях борьбы.

«Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят», — отметил собеседник агенства.

Он объяснил, что средства радиэлектронной борьбы выводят из строя разведывательную аппаратуру и сбивают навигационные системы кораблей. В итоге те показывают неправильные координаты, а экипаж оказывается дезориентированным.

Корабли НАТО в последние годы все чаще стали приближаться к российским границам в Черном море. Так они реализуют свой план по борьбе с «российской угрозой». Разведку нередко проводит и иностранная авиация. Военные самолеты замечают около Краснодарского края и Крыма, над Балтийским морем и вблизи российских баз в Сирии. Минобороны РФ не раз требовало Пентагон прекратить разведывательные операции, но американское командование отказывается.

Ранее появилась информация, что ВВС США перебросили в Европу тяжелыe бомбардировщики B-2 Spirit.