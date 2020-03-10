ВВС США отправили в Европу бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit

Американское военное ведомство перебросило в Европу тяжелыe бомбардировщики B-2 Spirit. Самолеты разместили на авиабазе Лажеш на португальскиx Азорских островаx в Атлантическом океанe. Точное число бомбардировщиков Пентагон держит в тайне.

Самолеты перелетели в Европу с авиабазы Уайтмен, штат Миссури, 9 марта 2020. Пентагон сообщил, что летчикам предстоит провести особую летную подготовку. При переброске через океан самолеты дозаправили в воздухе.

«Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает знакомство экипажей с театром возможных военных действий, при этом демонстрирует приверженность США своим союзникам и партнерам», — указано в пресс-релизе, который выпустило Европейское командование Вооруженных сил США. Документ опубликовали на официальном сайте командования.

Как заметили американские военные, интеграция ВВС США с европейскими союзниками по НАТО и странами-партнерами — это вклад США в прочные стратегические партнерские отношения между странами НАТО. Такую интеграцию в Пентагоне считают необходимой, чтобы противодействовать широкому кругу глобальных вызовов.

Известно, что прибывшие в Европу американские бомбардировщики принадлежат 509 и 131 бомбардировочным авиакрыльям ВВС США. Сроки пребывания американских самолетов в Европе не обозначены.