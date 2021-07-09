СМИ раскрыли личность организатора убийства президента Гаити

Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза назвали организатора нападения. По их словам, за расправой стоит иностранец по прозвищу Майк. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на судью Клемана Ноэля.

По информации газеты, личность организатора убийства раскрыли американцы Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Во время допроса задержанные заявили, что иностранец по прозвищу Майк говорит на английском и испанском языках.

Подозреваемые в преступлении не признали своей вины. Они пояснили, что их якобы наняли на работу в качестве переводчиков.

Ранее в Сети появилось видео задержания подозреваемых в убийстве президента Гаити. Всего правоохранители задержали 26 колумбийцев и два американца гаитянского происхождения.. Как уточнил министр обороны Колумбии, часть подозреваемых — отставные военные южноамериканской страны.

Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции. В здание проникли вооруженные люди, которые застрелили президента и ранили его жену Мартин Моиз. После этого в стране объявили военное положение, которое продлится в течение 15 дней.